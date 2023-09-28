TFF 3. Lig 2. Grup lideri Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans sergileyerek tur atladı. Takımın yeni transferleri ve genç oyuncuların performansı alkış aldı.

Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda da galibiyet serisine devam ediyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona zirvede başlarken, 24 yıl sonra oynadığı ilk 3 lig maçını kazanan Karşıyaka, galibiyet serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti. Yeşil-kırmızılı ekip ilk turda Bergama Sportif'i 2-0 yenerek kupada tur atlarken, ligde 11'de şans bulamayan kadronun performansı da alkış aldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Türkiye Kupası maçında ligde 3 maçtır değişmeyen ilk 11'den tamamen farklı kadro sahaya süren Teknik Direktör Ersin Aka, takıma geç katılıp antrenman eksiği bulunan isimler ve şans bulamayan futbolculara forma verdi.

Karşıyaka'da özellikle yeni transferlerden kaleci Hasan, sol kanat Berat, tecrübeli sağ kanat Cenk Ahmet ve takımda geçen sezondan kalan golcü Fatih Taşdelen ile altyapı patentli Mustafa Durgun gibi futbolcuların kupadaki performansı beğenildi. Ligde pazar günü önemli rakiplerinden Turgutluspor'u Ege derbisinde ağırlayacak Kaf-Kaf'ta Ersin Aka'nın ilk kez 11'de değişikliğe giderek kupada şans bulan bazı isimleri as kadroya monte edebileceği öğrenildi. Turgutluspor maçında büyük bir taraftar desteği bekleyen Karşıyaka'da biletler de 75 ile 500 TL arasında değişen fiyatlarla online satışa çıktı.

GOLLER EFE İÇİN

Karşıyakalı futbolcular Bergama Sportif maçında atılan ilk golü hafta sonu Pazarspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık geçirerek sezonu erken kapatan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı'ya armağan etti. Karşıyaka'nın transfer döneminin son gününde Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Efe, Pazarspor deplasmanında yeşil-kırmızılı formayla ilk kez oyuna girdikten 15 dakika sonra çapraz bağlarından ağır bir sakatlık yaşadı. Karşıyakalı futbolcular Bergama maçında ilk golden sonra takım arkadaşlarının formasını açtı.