Karşıyaka, transferde yıldızlar topluluğu oluşturdu

Takımıyla ilk sınavını veren tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yenilerden Hakan Canbazoğlu, Hakan Barış, Abdülkadir, Kadir, Ali Sinan, Mert Torlak ve İshak'ı 11'de oynattı. Akçay, tam hazır olmayan yeni transferlerden Erdal Öztürk ve 1 yıl sonra yuvaya dönen Metin'i ikinci yarıda sahaya sürdü. Takıma geçen hafta dahil olan son transferler Onur Akbay, Gökhan Meral ve Bedran'ın yanı sıra yine yenilerden Aygün ilk hafta yedek bekledi. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk haftayı 1 puanla tamamlayan İzmir temsilcisi, haftaya 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Bulvarspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor