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Karşıyaka, transferde yıldızlar topluluğu oluşturdu

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transferde çoğu kariyerlerinde şampiyonluk sevinci yaşayan isimleri transfer edip yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka, sezonun ilk haftasında taraftarlarına galibiyet armağan edemedi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transferde çoğu kariyerlerinde şampiyonluk sevinci yaşayan isimleri transfer edip yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka, sezonun ilk haftasında taraftarlarına galibiyet armağan edemedi. İlk hafta Alsancak Stadı'nda binlerce taraftarının desteğiyle Kırşehir SFK'yı ağırlayan İzmir ekibi, umduğunu bulamadı. Rakibi önünde özellikle ikinci yarıda birçok net gol fırsatından yararlanamayan yeşil-kırmızılı ekip, 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Karşıyaka'da ilk hafta kadroda geçen sezondan kalan futbolculardan Cenk Ahmet, Ferdi, İsmail ve Enes 11'de forma giyerken 7 yeni transfer görücüye çıktı.

Takımıyla ilk sınavını veren tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yenilerden Hakan Canbazoğlu, Hakan Barış, Abdülkadir, Kadir, Ali Sinan, Mert Torlak ve İshak'ı 11'de oynattı. Akçay, tam hazır olmayan yeni transferlerden Erdal Öztürk ve 1 yıl sonra yuvaya dönen Metin'i ikinci yarıda sahaya sürdü. Takıma geçen hafta dahil olan son transferler Onur Akbay, Gökhan Meral ve Bedran'ın yanı sıra yine yenilerden Aygün ilk hafta yedek bekledi. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk haftayı 1 puanla tamamlayan İzmir temsilcisi, haftaya 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Bulvarspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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