Karşıyaka Transfer Yasağını Kaldırdı, Kadir Bakırtaş Çankaya FK'ya Transfer Oldu
3. Lig 4. Grup'ta yeni sezonun ilk maçına hazırlanırken transfer yasağını kaldıran Karşıyaka, eski oyuncularına olan borçlarını kapatıp kadrosunu yeniden oluşturdu. Takımdan ayrılan Kadir Bakırtaş ise Çankaya FK'ya transfer oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezonun ilk maçında pazar günü Afyonspor'u konuk edecek Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı. Daha önce Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz, Recep Türköz gibi bazıları yıllar önce takımda forma giyen eski oyuncularına kesinleşmiş borçlarını ödeyen Karşıyaka'da yönetim son olarak Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener'in toplam 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacaklarını da kapattı. Transfer tahtasını açan Kaf-Kaf tepeden tırnağa yeniden oluşturduğu kadrodaki oyunculara lisans çıkaracak.

KADİR RESMEN GİTTİ

Karşıyaka'da takımdan ayrılıp haftalardır kulüp arayan ön libero Kadir Bakırtaş 3'üncü Lig ekiplerinden Çankaya FK'ya transfer oldu. Yeşil-kırmızılı kulübün bu transferden bir miktar bonservis geliri elde ettiği de öğrenildi. 23 yaşındaki Kadir geçen sezon 30 maçta 3 gol atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
