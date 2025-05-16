Karşıyaka, Tofaş ile Zorlu Bir Deplasmana Çıkıyor

Karşıyaka, Tofaş ile Zorlu Bir Deplasmana Çıkıyor
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında yarın Tofaş ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, normal sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Müsabaka, Tofaş Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında yarın Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 30. hafta mücadelesinde yarın Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 11 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi Tofaş ise 18 galibiyet, 11 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, normal sezonun son maçında rakibini yenerek galibiyetle ligi tamamlamak istiyor. Tofaş ise bulunduğu sıralamayı kaybetmemek ve play-off mücadelelerinde avantajı almak için mutlak galibiyet hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Karşıyaka evinde 81-93'lük skorla kaybetti.

Zorlu mücadeleyi Kerem Baki, Ziya Özorhon ve Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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