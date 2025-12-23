Karşıyaka'dan müthiş final

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışını bırakmayan Karşıyaka devre finalinde formda rakibi Tire 2021 FK'yı taraftarının desteğiyle geriden gelip müthiş geri dönüşle 2-1 mağlup ederken ilk yarıyı lider Kütahyaspor'un ensesinde ikinci sırada tamamladı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk yarıyı 1-0 geride bitiren Kaf-Kaf, ikinci yarıda coştu. Yenilen ilk golde hata yapan stoper Ensar, 56'ncı dakikada çok güzel bir frikik golüyle skora eşitlik getirirken, altyapıdan bu sezon vitrine çıkan 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt da 86'ncı dakikada profesyonel kariyerinin ilk golüyle takımına galibiyeti getirdi.

KUZENLERDEN ALTIN 3 PUAN

İlk 11'den 8 futbolcu bahis soruşturmasında ceza almasına rağmen gençleri ve altyapısına sığınıp zirveden kopmayan Karşıyaka'da profesyonel olur olmaz as kadroda formayı sırtına geçirerek tüm dikkatleri üzerine çeken Adem, son 4 maçta yaptığı 2 asistin ardından bu kez attığı golle takımını 3 puana taşıdı. Adem'in attığı şık golün asistini de futbola aynı kulüpte başlayıp, 2022'de Karşıyaka'ya onunla birlikte transfer olan, bu sezon ilk kez A takımda birlikte forma giymeye başlayan kuzeni Berat Şahin yaptı. Berat da kariyerinin ilk golünü geçen hafta aynı statta Bornova 1877'ye atmıştı. Golünün ardından taraftara koşan Adem, kendisini vitrine çıkaran teknik direktör Burhanettin Basatemür'e sarılarak, armasını öptü.

RAKİPLERİNE SAHAYI DAR ETTİ

Karşıyakalı futbolcular ve taraftarlar maçın ardından sevinç yumağı olarak devreyi mutlu bitirdi. Grupta üst üste 3 galibiyet alan Karşıyaka devre arasına 36 puanla, 38 puandaki lider Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada girerken ilk yarıda iç sahayı da rakiplerine dar etti. Bu sezon ev sahibi olarak 8 maça çıkan Karşıyaka 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, Altay ve İzmir Çoruhlu FK'nın ev sahibi olduğu karşılaşmalar dahil İzmir'de çıktığı toplam 10 maçı ise 8 galibiyet, 2 beraberlikle geçti. Burhanettin Basatemür yönetimindeki Kaf-Kaf, ilk yarı boyunca yalnız 1 kez yenilip 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı.