Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gol Krallığında

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezon ilk 4 haftada 9 gol atan Karşıyaka, gol yollarında grubunun en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek başlayan ve eski oyuncularının büyük bir bölümüyle yollarını ayıran Karşıyaka, güçlü bir hücum hattı kurarak skor üretme konusunda adından söz ettirmeye başladı. Şu ana kadar ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 de yenilgi alan ve 9 puanla ikinci basamakta bulunan İzmir ekibi, rakip fileleri de 9 kez havalandırdı. Yeşil-kırmızlılar, bu periyotta Eynesil Belediyespor'a 3, Amasyaspor FK'ya 5, Pazarspor'a ise 1 gol atarak TFF 3. Lig 2. Grup'ta en fazla gol atan takım konumuna erişti. İzmir ekibini 8 golle Efeler 09, 6'şar golle ise Turgutlu ve 1954 Kelkit takip ediyor. Karşıyaka, sadece son oynadığı ve 1-0 kaybettiği Turgutluspor müsabakasında gol atamazken, geride kalan 3 mücadelede de gol bulmayı başardı.

Nalbantoğlu takımın en skoreri

İlk 4 haftada 9 atan Karşıyaka'da en skorer oyuncusu yeni transferlerden Enes Nalbantoğlu oldu. 28 yaşındaki oyuncunun 3 golü bulunrken, Emre Gemici ve Yasin Ozan 2'şer, Mustafa Durgun ve Bilal Ceylan ise 1'er gollük katkı verdi. - İZMİR