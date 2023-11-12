Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka İstifa Etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Anadolu Üniversitesi'ne uzatmanın son dakikasında yediği golle mağlup olan Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka görevinden istifa etti. Takımın liderlik koltuğunu kaybetmesiyle birlikte Aka'nın istifası kabul edildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda ilk yarısını önde tamamladığı maçta Anadolu Üniversitesi'ne uzatmanın son dakikasında kalesinde gördüğü golle 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka görevinden istifa etti.

Liderlik koltuğunu bay takım olduğu geçen hafta kaybeden yeşil-kırmızılılar, grupta 16 puanla zirvenin 5 puan gerisine düşerken, sezon başında göreve gelen Ersin Aka, soyunma odasında yönetime istifasını açıkladı. Ersin Aka'nın istifasını kabul ettiklerini söyleyen Başkan Azat Yeşil, "Kendisine çok destek verdik ama beklediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Takım, yarın altyapı antrenörleri nezaretinde antrenmana çıkacak. Camiamıza yakışan, bizi hedefe taşıyacak teknik direktörle hafta içinde anlaşacağız. Pes etmek yok. Mücadeleye devam" dedi.