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Karşıyaka, TBF Seçimleri Öncesi Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan'ı Ağırladı

Karşıyaka, TBF Seçimleri Öncesi Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan'ı Ağırladı
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İzmir'in basketbol kulübü Karşıyaka, Basketbol Federasyonu seçimleri öncesi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başkan adayı Efe Aydan'ı ağırladı. Ziyaretler, 8 Ekim'deki genel kurul öncesi yapıldı.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin iddialı kulübü Karşıyaka, yaklaşan Basketbol Federasyonu (TBF) seçimleri öncesi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başkanlığa adaylığını koyan Efe Aydan'ı ağırladı. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan, 8 Ekim'de yapılacak genel kurul öncesi aynı gün ayrı ayrı yeşil-kırmızılıları ziyaret etti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Karşıyaka yönetimiyle buluşan Hidayet Türkoğlu'na TBF yönetiminden Hüseyin Beşok eşlik etti. Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, basketbol şubesinin patronu Nazım Torbaoğlu, Genel Menajer Haluk Yıldırım ve Selim Çınar, yönetimden Mehmet Yaya ile Kazım Türk, ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hidayet Türkoğlu Yerel Haberler Basketbol Efe Aydan Karşıyaka Politika İzmir Spor

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