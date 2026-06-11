Karşıyaka Spor Kulübünde başkanlığa Yiğit Tusder seçildi

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Yiğit Tusder, seçildi.

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Aygün Cicibaş aday olmazken seçime Yiğit Tusder başkanlığında tek listeyle gidildi.

Seçim öncesi konuşma yapan başkan Cicibaş, kendisine zor günlerde destek olan herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kendisinin yeni seçilecek yönetimin destekçisi olacağını belirtti.

Gerçekleştirilen seçimle Tusder, başkanlığa seçildi.