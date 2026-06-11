Haberler

Karşıyaka Spor Kulübünde başkanlığa Yiğit Tusder seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Yiğit Tusder seçildi. Mevcut başkan Aygün Cicibaş aday olmazken seçim tek listeyle yapıldı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Yiğit Tusder, seçildi.

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Aygün Cicibaş aday olmazken seçime Yiğit Tusder başkanlığında tek listeyle gidildi.

Seçim öncesi konuşma yapan başkan Cicibaş, kendisine zor günlerde destek olan herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kendisinin yeni seçilecek yönetimin destekçisi olacağını belirtti.

Gerçekleştirilen seçimle Tusder, başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Özel okul sahibi, kadın çalışanını vurdu
Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum

Yaşlı adamın cesedini günlerce saklamıştı! Savunması skandal
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!