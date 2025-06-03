Karşıyaka Spor Kulübü'nde Vergi Borcu Krizi Çözüldü

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

KONGREDE başkan adayı çıkmadığı için yönetimsiz kalan, görevi sona eren Eski Başkan İlker Ergüllü'nün de dün istifa ettiği Karşıyaka Spor Kulübü'nde vergi ve SGK borcu taksidi krizi son gün camianın devreye girmesiyle çözüldü. Camianın önemli isimleri, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu'nun koordinesinde gerekli parayı toplayıp 1 milyon 240 bin TL ödeme yaparak yapılandırmanın bozulması tehlikesini önledi. Karşıyaka'da kamu borcu için gerekli kaynağı Hasan Denizkurdu, Cenk Karace, Nazım Torbaoğlu, Mustafa Karabağlı, Mehmet Karal, Sinan Atik, Yücel Yetik, Demir Çelik, Umut Pehlivan, Levent Nazlı, Ege Asal Metal, Fatih Taş, Mahmut Çelik, Eyüp Yılmaz, Caner Kayakuş, Mustafa Kaltaban'ın karşıladığı öğrenildi.

Yıllardır biriken vergi ve SGK borçlarını 2023 yılında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırıp 120 takside böldüren Karşıyaka bu sene ilk 3 ay taksitleri yine aksatmıştı. Yıllık 3 taksiti aksatma hakkı bulunan ve yapılandırma borcunu dördüncü kez ödemezse ise tüm borçtan faizleriyle birlikte sorumlu olma tehlikesi yaşayan yeşil-kırmızılılarda yönetim geçen nisan ayının son günü 1 milyon 240 bin TL'lik ödeme yapıp tehlikeyi önlemişti. Nisanda yapılandırmanın bozulmasının önüne güçlükle geçen Kaf-Kaf, mayıs ayı sonunda ise yönetimsiz kalmıştı.