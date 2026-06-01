Karşıyaka'da yarın mali kongre yapılacak

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu yarın Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda kulübün borç durumu, gelir-gider tablosu ve yeni sezon bütçesi ele alınacak. Başkan Aygün Cicibaş'ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, yarın saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilecek.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağan mali genel kurul yarın gerçekleştirilecek. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak toplantıda kulübün ekonomik durumu ele alınacak.

Genel kurulda kulübün gelir-gider tablosu ile borç durumu açıklanacak, yönetim mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak. Ayrıca yeni sezon için hazırlanan taslak bütçe de üyelerin onayına getirilecek.

11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın, yarınki mali genel kurulda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Öte yandan 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alan Aygün Cicibaş'ın, cezasının mahkeme tarafından kaldırılması halinde dahi 11 Haziran'daki seçimde yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

Mali tabloda borç çok

Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi mali durumu kulübü ciddi şekilde zorluyor. Eski futbolcu alacakları nedeniyle TFF tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılması için yaklaşık 20 milyon TL ödeme yapılması gerekirken, geçen sezon kadrosuna ait yaklaşık 17 milyon TL tutarında borcun da bulunduğu öğrenildi.

Basketbol takımında ise eski yabancı oyunculara olan borçlar nedeniyle FIBA kaynaklı yaptırımların kaldırılması için yaklaşık 105 milyon TL'lik ödeme veya yapılandırma gerektiği belirtildi. Kulübün Türkiye Basketbol Federasyonu'na 10 milyon TL, voleybol takımına ise 12 milyon TL borcunun bulunduğu ifade edilirken, kamu, vergi, SGK, personel ve diğer borçların da kongrede açıklanacağı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

