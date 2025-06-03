Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adaylığı ve Sponsorluk Görüşmeleri

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adaylığı ve Sponsorluk Görüşmeleri
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İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'da, başkan İlker Ergüllü'nün basketbol şubesine sponsor arayışları sürerken, önemli bir firma ile sponsorluk anlaşması aşamasına geldi. Karşıyaka camiası 19 Haziran'daki genel kurula odaklanmış durumda.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da camia 19 Haziran'da yeniden toplanacak genel kurula kilitlenirken, ay sonunda başkanlıktan ayrılıp yeniden adaylık için basketbol şubesine sponsor bulma görüşmeleri yapan İlker Ergüllü önemli bir firmayla imza aşamasına geldi. Ergüllü'nün, sezon başında 26 yıllık isim sponsorunun ayrılmasıyla sıkıntı yaşayarak küme düşmekten kıl payı kurtulan Basketbol Süper Ligi'ndeki Kaf-Kaf'a toplam 10 milyon Dolar katkı verecek yeni bir sponsorla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

İlker Ergüllü'nün yeşil-kırmızılı basketbol takımına yıllık 5 milyon Dolar karşılığında 2 yıllığına isim sponsoru olacak İzmir dışından bir firmayla temas kurduğu, sözleşmenin bayram tatili sonrası netleşeceği belirtildi. Karşıyaka'da 1.5 yıldır başkanlığı yürütüp 29 Mayıs'taki son kongrede aday olmayan, ardından hafta başında istifa eden Ergüllü, sponsorluk görüşmeleri yaptığını, yeniden başkan adaylığı için kararını bu görüşmelerin ardından vereceğini açıklamıştı. Aday çıkmadığı için yönetim seçiminin 19 Haziran'a ertelendiği Karşıyaka'da henüz adaylık açıklaması yapan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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