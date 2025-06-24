Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adayı Arayışları Devam Ediyor

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Karşıyaka Spor Kulübü olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı bulamıyor. Eski yönetici Mehmet Karal, mali destek arayışında önemli açıklamalarda bulundu.

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde perşembe günü bir ay içinde ikinci kez toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi halen başkan adayı bulunamazken uzun süredir adaylıkla ilgili temaslarda bulunan eski yöneticilerden Mehmet Karal ilk kez açıklama yaptı. Dün Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlardan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karece, Azat Yeşil, eski yöneticilerden Mustafa Karabağlı ve AK Parti İzmir İl Eski Başkanı Kerem Ali Sürekli ile toplantı yapan Karal, ardından ekibindeki arkadaşlarıyla buluştu.

Adaylık için 1 yıldır sponsorsuz kalan kulübün en yüksek bütçeli şubesi Süper Lig'deki basketbol takımı başta olmak üzere mali destek arayan Mehmet Karal'ın yaptığı temaslarda ekonomik olarak bazı beklentilerin uzağında kalındığını öğrenildi. Karal, "Elimizde meydan savaşını kazanacak cesur yürekler var ancak cephanemiz eksik. Enerjimiz, gençliğimiz, irademiz var. Karşıyaka Spor Kulübü için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı. Ankara'da geçen hafta birlikte hareket ettiği Karace, Karabağlı ve Sürekli'yle beraber görüşmeler yapan Mehmet Karal'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Ailesi ile de temaslarda bulunup destek istediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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