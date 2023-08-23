Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörlüğüne Olcay Orak Getirildi

İZMİR,

TFF 3'üncü ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Van Spor FK'dan ön libero Barış Sağır'la prensip anlaşmasına vardı. Antalya Kemerspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu Erzincanspor, Diyarbekirspor ve Sivas Belediyespor'da da oynadı. 3'üncü Lig'de Erzincan ekibiyle Play-Off, Van Spor'la şampiyonluk yaşayan Barış, geçen sezon Van formasıyla 2'nci Lig'de Play-Off tecrübesi yaşadı. Yeşil-kırmızılılar dış transferde Adem Büyük, Alpay Koldaş, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Hasan Sürmeli, Bilal Ceylan, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Haydar Yılmaz, Sefa Küpeli ve Erdinç Çepoğlu'ndan sonra 12'nci takviyesini yaptı.

BASKETBOL ALTYAPIYA ORAK GELDİ

A Milli Kadın Basketbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Olcay Orak, Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Direktörü olarak göreve başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1975 doğumlu olan Olcay Orak kariyerinde Güre Belediyesi, Edremit Belediyesi, Botaş, Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bornova Becker, Adana Aski, Elazığ İl Özel İdare ve son olarak Çukurova Basketbol takımlarında başantrenörlük görevi yapmıştır. Ayrıca halen A Milli Kadın Basketbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevini yürütmektedir" denildi.

İmza törenine Karşıyaka Spor Kulübü Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, Altyapılardan Sorumlu Ana Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Şensan ve Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Sorumlusu Emre Akal katıldı.