Karşıyaka Son Maçında Tofaş ile Karşılaşıyor

Karşıyaka Son Maçında Tofaş ile Karşılaşıyor
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Basketbol Süper Ligi'nde zorlu bir sezonun ardından Karşıyaka, Tofaş ile karşılaşacak. Maçta sakat oyuncular nedeniyle eksik kadro ile sahaya çıkacak olan Kaf-Kaf, ligdeki son maçında galibiyet arayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yıl boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen geçen hafta ligde kalmayı garantiledikten sonra hafta içindeki erteleme sınavında Anadolu Efes'e mağlup olan Karşıyaka yarın sezonun son maçında Tofaş'a konuk olacak. Bursa Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan Thomas Akyazılı, Gallinat ve Ergi forma giyemeyecek. Ligde Play-In şansını mucizelere bırakan Karşıyaka'nın 29 haftada 11 galibiyeti bulunuyor. Tofaş ise 18 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini garantileyerek Play-Off'ta saha avantajını almaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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