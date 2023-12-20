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Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti

20 Aralık 2023 16:11 Güncelleme: 16:13 Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 15. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Karşıyaka'dan Fatih Taşdelen 2 gol atarken, Enes Nalbantoğlu da bir gol kaydetti. Sapanca Gençlikspor'un gollerini ise Berkay Ekici ve Raif Gündoğdu attı.