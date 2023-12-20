Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 15. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Karşıyaka'dan Fatih Taşdelen 2 gol atarken, Enes Nalbantoğlu da bir gol kaydetti. Sapanca Gençlikspor'un gollerini ise Berkay Ekici ve Raif Gündoğdu attı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 15. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Metin Ateş, Çağlar Öztürk, Alp Osman Karaosmanoğlu

Karşıyaka: Haydar Yılmaz, Alpay Koldaş, Bilal Ceylan (Yasin Ozan dk. 57), Alper Tatlısu, Ferdi Burgaz, Enes Nalbantoğlu (Hakan Erçelik dk. 71), Sefa Küpeli, Barış Sağır (Emre Keleşoğlu dk. 83), Cenk Ahmet Alkılıç, Fatih Taşdelen, Adem Büyük (Mustafa Durgun dk. 83)

Sapanca Gençlikspor: Kadir Balcı, Yavuzhan Keleşoğlu (Furkan Yasin Yalçın dk. 83), Nuh Aşkın, Ensar Bilir, İlyas Kahraman, Hasan Bekil, Ömer Karancı, Tolga Arslan (Bekir Can Sönmez dk. 46), Alihan Bel (Berkay Caymaz dk. 46), Raif Gündoğdu (Musa Bulut dk. 83), Berkay Ekici (Gülhan Ereyen dk. 71)

Goller: Fatih Taşdelen (dk. 41,75), Enes Nalbantoğlu (dk. 66) (Karşıyaka), Berkay Ekici (dk. 23) Raif Gündoğdu (dk. 55)

Sarı kartlar: Nuh Aşkın (Sapanca Gençlikspor), Barış Sağır, Adem Büyük, Enes Nalbantoğlu, Hasan Sürmeli (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Gündoğdu Fatih Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir? Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title