Karşıyaka, Şampiyonluk Yolunda İkinci Yarıda Yükselişe Geçti

Şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarıda teknik direktörlük görevini Erkan Sözeri'nin devralmasıyla zirve yürüyüşü başlattı. Sözeri yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan Kaf-Kaf, iç sahada Pazarspor engelini 3-0'lık farklı skorla aşarken, zirvedeki Batman Petrolspor'la arasında farkı 1 maç fazlasıyla 2'ye indirdi. Rakibinin deplasmanda Silifke Belediyespor'la 1-1 berabere kaldığı haftada taraftarı önünde hata yapmayan yeşil-kırmızılı ekip 35 puanla Batman'ın ensesine yapıştı.

Grupta ilk devrenin son sınavında da Recep Umut yönetiminde Sapanca Gençlikspor'u yenen Karşıyaka, 2020-21 sezonunun ardından yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez üst üste 4 galibiyet alarak şampiyonluk ateşini yaktı. Kısa sürede taraftarın gönlüne taht kuran teknik direktör Erkan Sözeri, takımını maç boyunca boynunda Karşıyaka atkısıyla yönettikten sonra 90 dakikanın ardından oğluyla birlikte tribünleri selamladı. Maratonun ikinci etabına çok iyi başlayıp büyük moral bulan Karşıyaka, 10 Şubat Cumartesi günü gruptaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'a kritik randevuda konuk olacak. Kaf-Kaf rakibinden ilk yarıdaki yenilginin rövanşını almaya çalışacak.