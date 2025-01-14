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Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Hayat-Memat Maçına Çıkıyor

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Hayat-Memat Maçına Çıkıyor
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Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile karşılaşacak. İlk maçı kaybeden yeşil-kırmızılılar için bu maç hayati öneme sahip.

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında yarın Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'la karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Karşıyaka, play-in etabındaki ikinci maçta yarın saat 20.30'da Dimitris Tofalos Arena'da Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'la karşı karşıya gelecek. İlk maçı kaybeden yeşil-kırmızılılar, 2 galibiyete ulaşan ekibin adını son 16 turuna yazdıracağı seride bu kez de kaybederse Avrupa'ya veda edecek. Karşıyaka'nın kazanması halinde ise seri üçüncü maça uzanacak ve son karşılaşma 22 Ocak'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Ekonomik anlamda sorunlar yaşayan Karşıyaka'da Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolcular takıma veda ederken, son olarak da Başantrenör Ufuk Sarıca görevinden ayrıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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