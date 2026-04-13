Karşıyaka'dan gövde gösterisi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste üçüncü kez Play-Off oynamayı haftalar önceden garantileyen Karşıyaka, finallere gün sayarken aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerine gözdağı veriyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan normal sezonun son iç saha maçında Söke 1970 SK'yı 5-0 yenen Kaf-Kaf, kazandığı son 3 maçta rakiplerine 5'er gol atıp hiç gol yemedi. Grupta son 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz olan yeşil-kırmızılı ekip, art arda Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ve Söke 1970 SK'yı 5-0 yenmeyi başardı. Bu periyotta küme düşen Nazillispor'u da deplasmanda 10-0 yenen Karşıyaka, Play-Off öncesi gövde gösterisi yaptı.

Eskişehirspor'la arasındaki puan farkını 2'ye indirerek normal sezonun son haftasına ikincilik şansını koruyarak giren 66 puanlı Karşıyaka, son maçta Tire 2021 FK'ya konuk olacak. Eskişehir ise evinde Alanya 1221 FK'yı ağırlayacak. İzmir temsilcisinin Play-Off'ta grup ikinciliğini elde edip finallerin ikinci turunda saha avantajını ele geçirebilmesi için galip gelmesi ve Eskişehirspor'un evinde yenilmesi gerekiyor. Karşıyaka, grupta Play-Off'un ilk turunda Ayvalıkgücü Belediyespor veya Balıkesirspor'la eşleşecek. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maça 24 Nisan'da deplasmanda, rövanş maçına ise 28 Nisan'da evinde çıkacak.

ÖMER FARUK REKOR KIRDI

Karşıyaka'nın yıldız santrforu Ömer Faruk Sezgin, hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasıyla sezonun ikinci yarısında sahalara döndükten sonra üçüncü kez hat-trick yaparak son yılların en skorer isimlerinden biri oldu. İlk yarı boyunca cezası nedeniyle oynayamayan, ikinci yarının ikinci haftasında forma giymeye başlayan 26 yaşındaki golcü, Nazillispor ve Denizli İdmanyurdu'ndan sonra Söke'ye de 3 gol birden attı. Karşıyaka formasıyla ikinci yarıda 13 maçta 16 gole ulaşan, son 8 maçın 7'sini boş geçmeyen Ömer Faruk, takımda rekora imza attı. Karşıyaka formasıyla son olarak 2016-2017 sezonunda Can Erdem sezon boyunca 17 gol atmıştı.

