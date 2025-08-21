Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin'in Yargılamasını Bekliyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, -TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, eski kulübü Ankaraspor ve Nazillispor'daki neredeyse tüm futbolcularla birlikte 28 Nisan 2024'te iki takım arasındaki maça bahis oynadıkları suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen golcü Ömer Faruk Sezgin'le ilgili yargılama sonucunu bekleyecek. Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması iddiasıyla Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen Ömer Faruk, tedbirsiz yargılanma talep etti. Ömer Faruk tedbiri kalkmazsa PFDK'nın yapacağı yargılama boyunca forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu kurulda tedbirsiz yargılanırsa ise maçlarda oynayabilecek.

Karşıyaka, yeni golcüsünün sözleşmesiyle ilgili kararı hakkındaki tedbirin kalkıp kalkmamasına göre verecek. O maçta forma giyen iki takımdaki neredeyse tüm futbolcular, kulüplerin teknik heyet ve yöneticileri aradan 1,5 yıl geçtikten sonra PFDK'lık olmuştu. Kulüpler, 'Müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasıyla küme düşürülme, yöneticiler ömür boyu men cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalırken, olaya karışan tüm futbolcuların da 3 aydan 1 yıla kadar ceza alma ihtimali bulunuyor. Ömer Faruk'un eski takımı Ankaraspor'la sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aldığı 4 ay men cezası da Tahkim Kurulu'nda görüşülecek. Karşıyaka'nın transferde Kütahyaspor'dan aldığı 26 yaşında, 1,95 boyundaki pivot santrfor geçen sezon 29 maçta 13 gol ve 5 asiste oynamıştı.

YILLAR SONRA TARİHİ AÇILIŞ

Karşıyaka Spor Kulübü, yıllardır unuttuğu sezon açılışı geleneğini yarın tekrar hayata geçirecek. Karşıyaka'nın Onursal Başkan Selçuk Yaşar anısına düzenleyeceği, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki sezon açılışı saat 20.00'de başlayacak. Organizasyona kulübün tüm branşlarındaki A takım ve altyapı sporcuları katılacak. Karşıyaka'nın altyapı takımları kupa ve madalyalarıyla statta tur atacak. Futbol A takımında yeni transferlerin tek tek tanıtılacağı açılış töreninin ardından yeşil-kırmızılılar Muğlaspor'la özel maç oynayacak.