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Karşıyaka'nın Takım Kaptanı Cenk Ahmet Sakatlandı

Karşıyaka'nın Takım Kaptanı Cenk Ahmet Sakatlandı
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off final maçı öncesi Karşıyaka'nın kaptanı Cenk Ahmet, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayacak. Cenk, sezon boyunca 26 maçta 2 gol attı. Rakip Muşspor ile oynanacak maçtan önce Bedirhan'ın iyileşmesi moral kaynağı oldu.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü Play-Off grup finalinin ilk randevusunda rakibi Muşspor'a konuk olacağı maça saatleri sayan Karşıyaka'da takım kaptanı Cenk Ahmet sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Ligde 26 Nisan'da Bursaspor'la oynanan normal sezonun son maçı öncesi sahada ısınırken sakatlanıp forma giyemeyen 37 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu halen takıma dönemedi.

Yeşil-kırmızılılar, Cenk Ahmet'i eşleşmede 19 Nisan Pazartesi günü Alsancak Stadı'nda yapılacak rövanş maçına yetiştirmeye çalışıyor. Karşıyaka'da Cenk bu sezon 26 maçta görev yaparak 2 gol attı. İzmir ekibinde 1 Nisan'daki Kuşadasıpor sınavında çapraz bağlarından sakatlanıp normal sezonun son 4 maçını kaçıran Bedirhan ise iyileşti. Kaf-Kaf'ta futbolcular, teknik heyet ve Başkan İlker Ergüllü, Toray Altan'ın davetiyle akşam yemeğinde bir araya gelip moral dopingi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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