Karşıyaka'nın Süper Lig'deki Mücadelesi Zorlaşıyor

BASKETBOLDA bu sezon 51 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e tutunmaya çalışan Karşıyaka'yı alt sıralardaki rakiplerin aldığı sonuçlarla son haftalar öncesi ateş bastı. Aylarca son sırada kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, EuroLeague'de Final Four mücadelesi veren Anadolu Efes'ten sonra hafta içi Final Four'u garantileyen lider Fenerbahçe Beko'yu da yenip rakibinin ligdeki 21 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bitime 3 maçı kalan Denizli ekibi evindeki son 6 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşıp Kaf-Kaf'ı yakaladı.

Düşme hattındaki Manisa Basket evinde Karşıyaka'dan sonra Galatasaray'ı da mağlup edip toplam 9 galibiyete ulaştı. Karşıyaka'yla arasındaki farkı 1 galibiyete düşüren Manisa ekibi kalan 2 maçını Büyükçekmece ve bu hafta matematiksel olarak küme düşme ihtimali olan Yalovaspor'la oynayacak. Yine 9 galibiyeti olan Darüşşafaka da yarın Yalovaspor'u ağırlayıp ardından Büyükçekmece ve Mersinspor maçlarına çıkacak. Ertelenen sınavlarıyla bitime rakiplerinin aksine 4 maçı kalan Karşıyaka üst üste güçlü rakipleri Fenerbahçe (D) ve Anadolu Efes'le karşılaşıp Türk Telekom ve Tofaş'la (D) oynayacak.

Sezon sonunda olası galibiyet eşitliği durumunda ikili averajda Merkezefendi ve Manisa'dan kötü olan İzmir ekibi Darüşşafaka'dan ise üstün durumda. Karşıyaka'nın korkulu rüya görmemek için zorlu fikstüründe en az 1 veya 2 galibiyet daha alması şart. Ana sponsorunu lig öncesi kaybedince sezon başında kurduğu iddialı kadro ocak ayında dağılıp bu periyotta ligde üst üste 11 yenilgiyle ateş hattına gerileyen Karşıyaka ayrılan 6 yabancısının yerine 5 yeni yabancı almış, yine lig ortasında Antrenör Ufuk Sarıca'nın vedasıyla 4 hafta önce Ahmet Çakı'yı göreve getirmişti.

MAAŞLAR ÖDENDİ

Karşıyaka basketbol takımına camianın desteğiyle maaş ödemelerini yaparak zorlu final haftaları öncesi moral aşıladı. Sezon başında ana sponsorluktan ayrılmalarına rağmen potaya mali katkı vermeyi sürdüren Yaşar Ailesi'nin 3 milyon TL, Danışma Kurulu'nun 1,5 milyon TL'lik katkısıyla oyunculara maaşları yatırıldı.

KSK BLOKESİ

Karşıyaka'da yeni yabancı oyunculardan birinin yurtdışında Rusya'daki hesabına maaşının Karşıyaka Spor Kulübü adının baş harflerinin kısaltması olan KSK açıklamasıyla yatırıldığı, benzer isimde bu ülkede yasadışı bahis sitesi olduğu için paranın bloke edildiği öğrenildi. Sorunun çözülmesiyle paranın oyuncunun hesabına geçeceği bildirildi.