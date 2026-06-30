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Mert Celep'ten Karşıyaka'ya duygusal veda

Mert Celep'ten Karşıyaka'ya duygusal veda
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Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'da altyapıdan yetişen ve takım kaptanlığı yapan Mert Celep, duygusal bir mesajla kulübe veda etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde altyapısından yetişerek yıllardır formasını giydiği Karşıyaka'ya veda eden takım kaptanı Mert Celep, sanal medya hesabından camiaya veda etti.

"Ayrılık da sevdaya dahil. 10 yaşında hayalini kurduğum salona ilk adımımı attığım gün, bir gün bu formayı A takımda giyeceğimi, kaptanlığını yapacağımı ve binlerce Karşıyakalının önünde mücadele edeceğimi hayal bile edemezdim" diyen Mert, "Bu kulüp bana sadece basketbolu öğretmedi. Mücadele etmeyi, pes etmemeyi ve her şeyden önemlisi Karşıyakalı olmanın ne demek olduğunu öğretti. Altyapısından yetiştiğim bu büyük camianın formasını yıllarca gururla taşımak ve son iki sezonda kaptanlık yapmak, hayatım boyunca unutamayacağım en büyük onurlardan biri oldu. Büyük Karşıyaka taraftarına ise ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sizler sadece tribünde maç izleyen insanlar değilsiniz; bu kulübün atan kalbi, en büyük gücü ve en özel parçasısınız. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda her maça çıktığımda hissettiğim o atmosferi, tribünlerden yükselen sesinizi ve bana yaşattığınız duyguları hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.

'NEREDE OLURSAM OLAYIM, BU AİLENİN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Karşıyaka ailesinin bir parçası olmaya devam edeceğini söyleyen tecrübeli basketbolcu, "Hayatta bazen yeni hikayelere başlamak gerekir. Benim için de şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Ayrılıyor olmak kolay değil ama buradan kalbimde unutulmayacak anılar, ömür boyu sürecek dostluklar ve kalbimde taşıyacağım kocaman bir Karşıyaka sevgisiyle ayrılıyorum. Bu kulüpte emeği geçen tüm antrenörlerime, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve bana inanan herkese gönülden teşekkür ederim. Karşıyaka benim için her zaman bir kulüpten çok daha fazlası olacak. Nerede olursam olayım, bu ailenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Her şey için teşekkürler… Hoşça kal Karşıyaka. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Yeşil-kırmızılı ekipte A takımda üçüncü dönemini geçiren 31 yaşında, 2.06 metre boyundaki uzun forvet, son 4 sezondur Karşıyaka formasını giyiyordu. Mert Celep, geçen sezon 30 maçta 3.43 sayı, 2.6 ribaund ve 0.67 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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