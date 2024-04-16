Karşıyaka'nın hücum oyuncuları gol katkısı sağladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın hücum oyuncularından Enes Nalbantoğlu (13) ve Fatih Taşdelen (11), yeşil-kırmızılıların ligde attığı 53 golün 24'üne katkı verdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 51 puanla üçüncü sırada bulunan Karşıyaka, bitime iki hafta kala zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Batman Petrolspor ve Elazığspor'un hatalar yapmasını bekleyen yeşil-kırmızılılar, 2'de 2 yapması durumunda mutlu sona ulaşabilecek. Rakiplerinin kayıp yaşamaması durumunda ise İzmir ekibi, ligi bitirebileceği en iyi yerde bitirip, play-off maçları öncesinde en azından saha avantajını elde etmeyi hedefliyor. Karşıyaka, play-off oynaması durumunda ise yine Kaf-Kaf'ın hücumdaki en büyük iki kozu Enes Nalbantoğlu ile Fatih Taşdelen olacak. Enes, bu sezon şu ana kadar 13 kez rakip fileleri sarsarken, Fatih ise 11 kez skor katkısı verdi. Böylece bu iki oyuncu yeşil-kırmızılıların ligde attığı 53 golün 24'üne katkı verdi.

Öte yandan Karşıyaka, normal sezonun kalan maçlarında Hacettepe 1945'i ağırlayıp, Sapanca Gençlikspor'a da konuk olacak. - İZMİR