Karşıyaka'nın Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi Kartepe kampını sürdüren Karşıyaka'nın kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçında yarın 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Orduspor 1967 ile karşılaşacak. Kaf-Kaf'ın Kocaeli kampındaki diğer maçları ise 11 ve 14 Ağustos tarihleri arasında olacak. İzmir temsilcisi bu maçlarını 2'nci Lig ekipleri Muğlaspor ve Fethiyespor ile yapacak.

Karşıyaka, İzmir'deki ilk hazırlık maçında altyapıdan oyuncularının ağırlıkta olduğu kadro ile Menemen FK'ya 2-0 yenilmişti. Kaf-Kaf, ikinci maçında ise 2'nci Lig ekibi Altınordu ile yeni transferlerinden Mehmet Güneş'in golüyle 1-1 berabere kaldı. Karşıyaka, Kartepe'deki 10 günlük kampın ardından kısa bir izinden sonra tesislerinde çalışmalarını sürdürecek. Yeşil-kırmızılı ekip lige kadar İzmir'de de en az 2-3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Transferde 13 yeni futbolcu alan Karşıyaka'da defansa takviye arayışları da sürüyor.