Karşıyaka'nın golcü oyuncusu Yasin Ozan, TFF 3. Lig 2. Grup'ta gol krallığında zirvede

Karşıyaka'nın 32 yaşındaki golcü oyuncusu Yasin Ozan, bu sezon kaydettiği 8 golle TFF 3. Lig 2. Grup'taki gol krallığı yarısında zirvede yer alıyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ligin ilk bölümlerinde istediği sonuçları alarak zirvenin tepesinde olsa da, daha sonra elde ettiği kötü sonuçların ardından ligde 3. sıraya kadar geriledi. Buna rağmen gol yollarında etkili bir performans çizen yeşil-kırmızılılar, kaydettiği 29 golle grubunun en fazla gol atan takımı konumunda yer alırken, İzmir ekibinin attığı bu gollerin 8'inde ise Yasin Ozan'ın imzası bulunuyor. Sezon başında Karşıyaka transfer olan golcü oyuncu, şimdiye kadar gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Yeşil-kırmızılı formayla 15 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 8 gol üretmeyi başardı. Böylece takımının en skoreri olan Yasin Ozan, TFF 3. Lig 2. Grup'taki gol krallığı yarışında da zirvenin sahibi oldu.

Öte yandan son iki sezonundaki gol sayısında çift hanelere ulaşan başarılı oyuncunun, bu sezonda aynı performansı göstermesi bekleniyor. - İZMİR