Karşıyaka'nın Genç Yıldızı Onur İnan Sakatlık Sonrası Kadrodan Uzak Kaldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın umut veren orta saha oyuncusu Onur İnan, sakatlıktan sonra kadroya dönme şansı bulamadı. Sezonun ilk haftalarında önemli katkılar sağlasa da, son iki maçta sadece yedek olarak sahaya çıktı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında olan Karşıyaka'da ilk haftalarda kadronun bankosu olan Onur İnan, geçirdiği sakatlığın ardından yedek kulübesini mesken tuttu. Kaf-Kaf'ın sezon başında Başakşehir'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha ilk iki haftada Afyonspor ve Kütahyaspor'a attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. İlk 4 hafta 11'de oynadıktan sonra sakatlanan Onur, iyileştikten sonra bir daha as kadroya dönemedi. Genç futbolcu son iki haftada Uşakspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarından sonradan oyuna dahil oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor