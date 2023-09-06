Karşıyaka'nın genç oyuncu tercihi merakla bekleniyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın teknik direktörü Ersin Aka, statü gereği ilk 11'de 22 yaş altındaki hangi iki isme forma vereceği merakla bekleniyor. İlk 11 için öne çıkan oyuncuların Bilal Ceylan ve Ferdi Burgaz'ın olduğu öğrenildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçına cumartesi günü start veriyor. Eynesil Belediyespor ile karşılaşacak olan Karşıyaka'da, teknik direktör Ersin Aka'yı zorlu bir süreç bekliyor. Statü gereği ilk 11'de 22 yaşın altında bulunan iki genç oynatması gereken yeşil-kırmızılılarda, henüz kimin oynayacağı netleşmedi. Takımda altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz (20) ve hücum oyuncusu Mustafa Durgun (19) yer alırken, dış transferden ise sağ bek Bilal Ceylan (19) ve sol kanat Berat Kalkan (20) takviye yapılmıştı. İlk müsabakada teknik direktör Aka'nın bu oyuncu havuzundan iki oyuncuya şans vermesi beklenirken öne çıkan isimlerin ise Ferdi Burgaz ve Bilal Ceylan olduğu öğrenildi. Genç oyuncuların performansına göre sezon içerisinde değişimli olarak rotasyon olması bekleniyor. - İZMİR