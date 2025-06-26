Karşıyaka'nın Eski Yıldızları Transferde Gözde

Karşıyaka'nın Eski Yıldızları Transferde Gözde
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BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon içinde kadrosunu dağıtan Karşıyaka'nın eski oyuncuları, transfer dönemi öncesi dikkat çekiyor. Errick McCollum'a Galatasaray talip olurken, Beşiktaş Vitto Brown ile anlaştı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon içinde kadrosu dağıldıktan sonra son anda kümede kalıp yeni sezon öncesi kulüpteki kongre süreci nedeniyle henüz adım atmayan Karşıyaka'nın eski oyuncuları transferde gözde. 2,5 yıl oynadığı Karşıyaka'dan ocak ayında ayrıldıktan sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de Türkiye Kupası ve EuroLeague şampiyonluğunun ardından Beşiktaş'la oynanan final serisinde dün lig şampiyonluğu kupasını da kaldıran guard Errick McCollum'a eski kulübü Galatasaray talip oldu. Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten 37 yaşındaki yıldızın karar aşamasında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile ligde final oynayan Beşiktaş da eski Karşıyakalı Vitto Brown ile anlaştı. Karşıyaka'da 2022-2024 arasında 2 sezon forma giyen Vitto Brown geçen sezonu EuroLeague finalisti Monaco'da geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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