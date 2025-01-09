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Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı

Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. Sarıca, eksik kadro ve yaşanan zorluklar nedeniyle görevine son verdiğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, görevini bıraktı.

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sayıda eksikleri olduğunu ve kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Güçlü rakibe karşı kazanacak noktaya getirdiklerini ancak son anda kaybettiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Rakibimizi tebrik ediyorum ama oyuncularıma da bugünkü enerjileri için teşekkür ediyorum. Ama esasında üzülerek ifade etmek istiyorum ki gelinen son noktada kulübümüzün içerisinde bulunduğu koşular ve şartlardan ötürü yaklaşık 5 yıldır büyük onur ve gururla yaptığım başantrenörlük görevini, kulüp yönetimiyle görüştükten sonra ortak karar alarak karşılıklı anlaşarak görevimi bugün noktalıyorum."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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