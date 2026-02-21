Karşıyaka seri peşinde

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, son sıradaki Nazillispor ile Pamukören Sahası'nda karşılaşacak. Karşıyaka, deplasmanda galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Nazillispor ise 8 maçtır kaybetmesinin ardından çıkış arıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta İzmir Çoruhlu FK'yı taraftarı önünde yenerek puan tablosunda yeniden üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka yarın son sıradaki Nazillispor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Nazillispor'un Stadı çürük olduğu gerekçesiyle kapatıldığı için Pamukören Sahası'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Karşıyaka'da savunmada ayak bileğinde yırtık meydana gelen Alpay ve cezası devam eden İlyas forma giyemeyecek.

Ensar'ın cezası biterken, hafta içinde U19 Milli Takımı'ndan dönerek İstanbul'da Fenerbahçe'ye haziran ayından itibaren geçerli 5 yıl imza atan Adem Yeşilyurt da kadroda olacak. Deplasmanda 3 maçtır kazanamayan Karşıyaka hem hasrete son vermeye hem de sezonun ikinci yarısında ilk kez galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Bu maç öncesi Play-Off hattındaki yeşil-kırmızılı ekibin 44 puanı bulunuyor. Grupta galibiyetsiz 4 puanla dibe demir atan, gençlerle mücadele eden Nazillispor son 8 maçını kaybetti. Siyah-beyazlı ekibin kurtuluşu mucizelere bağlı durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
