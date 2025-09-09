Haberler

Karşıyaka, Mehmet Güneş'i Bonservisiyle Aldı
3. Lig 4. Grup'ta sezonu Afyonspor galibiyetiyle açan Karşıyaka, Konyaspor'dan Mehmet Güneş'in bonservisini 1 milyon TL karşılığında aldı. Ayrıca, Ömer Faruk Sezgin için tahkime itiraz etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 2-1'lik Afyonspor galibiyetiyle başlayan Karşıyaka transfer döneminde kiraladığı ofansif orta saha oyuncusu Mehmet Güneş'i bonservisiyle aldı. Mehmet'in bonservisini elinde bulunduran Süper Lig ekibi Konyaspor'la 1 milyon TL ve sonraki satışından yüzde 35 pay karşılığı anlaşan Kaf-Kaf, 19 yaşındaki yıldız adayıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor altyapısında yetişip profesyonel olan genç futbolcu geçen sezon 1'inci Lig'de gösterdiği performansla ara transfer döneminde Konyaspor'a imza atmıştı. Mehmet, geçen sezonun ikinci yarısını yine 1'inci Lig'de Ümraniyespor'da geçirdi. Mehmet Güneş daha önce U19 Milli Takımı'nda da forma giydi.

ÖMER FARUK İÇİN GÖZLER TAHKİM'DE

Karşıyaka, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alan yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin için Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın sonucunu bekliyor. Karşıyaka, yıldız golcüyü cezasında indirim olursa kadroda tutacak. Ömer Faruk'un cezası düşerse oyuncuya verilen peşinatı geri alıp yeni sözleşme imzalayacak yeşil-kırmızılılar sezonun ikinci yarısında golcü futbolcudan yararlanmak istiyor. Ömer Faruk Sezgin, Ankaraspor'da forma giydiği 2023-2024 sezonunda oynanan Nazillispor maçında bahis olayına karıştıkları gerekçesiyle iki takımdan 24 futbolcuyla birlikle ceza almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
