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Karşıyaka potada puan silme cezasından kurtuldu

Karşıyaka potada puan silme cezasından kurtuldu
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon son anda küme düşmekten kurtulan Karşıyaka, mali denetim raporunu süresinde teslim ederek yeni sezona eksi puanla başlama tehlikesini atlattı. Yönetim, basketbol şubesinin yeni yapılanmasını da belirleyecek.

52 yıldır aralıksız yer aldığı Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son maçın son salisesinde aldığı mucizevi galibiyetle kurtulan Karşıyaka yeni sezon öncesi puanının silinmesi tehlikesini de önledi. Özel denetim şirketi tarafından yapılan mali denetim raporunu ek sürenin 19 Haziran Cuma sona eren son gününde Basketbol Federasyonu'na teslim eden yeni yönetim, takımın kriterleri yerine getirmediği için sezona eksi 1 puanla başlama tehlikesini engelledi. Karşıyaka yönetimi bu hafta içinde Başkan Yiğit Tusder'in direkt yöneteceği basketbol şubesinin yeni yönetimini de belirleyecek. Yeşil-kırmızılılar, basketbol şube yönetimi belirlendikten sonra sözleşmesi sona eren Antrenör Ahmet Kandemir'le masaya oturacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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