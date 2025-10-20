Haberler

Karşıyaka Liderliği Ele Geçirdi

Karşıyaka Liderliği Ele Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, Nazillispor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Uşakspor'un mağlubiyetiyle farkı artıran Kaf-Kaf, 7 maçta 6 galibiyetle namağlup durumda.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü iç sahada Nazillispor'u yıldız santrforu Yasin'in golüyle 1-0 yenen Karşıyaka, haftalardır zirveyi paylaştığı Uşakspor'un dün yenilmesiyle liderlik koltuğunun tek başına sahibi oldu. Kaf-Kaf 7 maç sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup 19 puana ulaşırken, Söke 1970 SK'ya 4-1 yenilen Uşakspor 16 puanda kaldı. En yakın rakibine 3 puan fark atan Karşıyaka bu hafta Altay'la yıllar sonra oynanacak İzmir derbisinde karşılaştıktan sonra Uşakspor'u farkı açma hedefiyle konuk edecek. Lider Kaf-Kaf, grupta Söke 1970'le birlikte mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri konumunda.

MÜTHİŞ SERİYİ EGALE PEŞİNDE

Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü oynanacak İzmir derbisinde Altay'ı da mağlup ederse geçen sezon başındaki müthiş serisini egale edecek. Geçen sezona ilk 8 haftada 1 beraberlik ve üst üste 7 galibiyetle lider başlayan yeşil-kırmızılı ekip bu sezon 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karşıyaka, geçen sezon kurduğu iddialı kadroyla yine 26 Ekim 2024'te oynanan maçta Tokat Belediyespor'u 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Liderlik koltuğuna kurulan Kaf-Kaf, 29 Ekim'de takımı kuran Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılıp ardından puan kayıpları ve kulüpteki belirsizlikle zirveyi kaptırdığı Bursaspor'dan uzaklaşmıştı. İzmir temsilcisi, bu sezon daha önce Gökhan Şensan'ın şube yönetiminde yer alan Ahmet Yimsek'in şube başkanlığında aynı başarıyı yakalamaya çok yaklaştı.

ESKİ BAŞKANLARDAN DESTEK

Bu sezon tüm branşlarda Azat Yeşil başta olmak üzere camiadan eski yöneticilerin desteğiyle mücadelesini sürdüren Karşıyaka'ya eski başkanlar Cenk Karace ve İlker Ergüllü basketbolda büyük katkı verdi. Daha önce geçen sezon potada yabancı oyuncu maaşları için kulübe destek olan, bu sezon futbol ve basketbol altyapının forma sponsorluklarını üstlenip futbolda Alanya deplasmanını karşılayan Cenk Karace, Süper Lig'deki basket takımının son transferi Nemanja Godic'in tüm maaş ödemelerini üstlendi. Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımının isim sponsoru olan İlker Ergüllü de yine basketbol takımının transferlerinden Cameron Young'un 3 aylık maaşlarının yarısını karşılayıp, toplu kombine alımı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.