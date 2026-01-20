Haberler

Karşıyaka'da Forvetler Sessiz Kaldı

Karşıyaka'da Forvetler Sessiz Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Son iki maçta forvet oyuncuları gol atamayarak eleştiri aldı. Bahis soruşturması sonrası ceza alan Yasin Uzunoğlu ve antrenman eksiği yaşayan Ömer Faruk Sezgin dikkat çeken isimler oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Karşıyaka'da forvet oyuncuları son 2 maçta sessiz kaldı. İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Afyonspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılı ekip, Kütahyaspor önünde de gol sevinci yaşayamadı. Kaf-Kaf'ta 8 gol attıktan sonra bahis soruşturmasında 45 gün ceza alan santrfor Yasin Uzunoğlu, sahalara döndükten sonra ilk 11'de yer aldığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı.

Sezon başında bahis soruşturması kapsamında aldığı 8 aylık cezada indirime gidilmesiyle eski takımı Kütahyaspor'a karşı oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkan Ömer Faruk Sezgin antrenman eksiği nedeniyle tam olarak hazır değil. İzmir ekibinde üçüncü santrfor Hamza Küçükköylü de teknik ekibin raporu doğrultusunda kendisine kulüp arıyor. Öte yandan Sportif Direktör Mehmet Ceyhun, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörler arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak

Dikkat! Milyonlarca e-Devlet kullanıcısına bugün aynı mesaj gitti