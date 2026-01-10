Haberler

Karşıyaka, Yusuf Gassan Karasu ve Hüseyin Gündüz'ü kadrosuna kattı

Güncelleme:
Karşıyaka, 23 yaşındaki Yusuf Gassan Karasu ve 24 yaşındaki Hüseyin Gündüz ile anlaştı. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir ekibi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Karşıyaka, orta saha oyuncuları 23 yaşındaki Yusuf Gassan Karasu ve 24 yaşındaki Hüseyin Gündüz'ü kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, iki transferi daha kısa sürede tamamladı. Karşıyaka, 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Yusuf Gassan Karasu ile 2001 doğumlu kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz'ü renklerine bağladı.

Bu iki transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Yusuf Gassan Karasu ve 2001 doğumlu kanat oyuncusu Hüseyin Gündüz ile anlaşmış bulunmaktayız. Hüseyin Gündüz'e ve Yusuf Gassan Karasu'ya hoş geldin diyoruz ve takımımızla başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

