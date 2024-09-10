Karşıyaka, hazırlık maçında Anadolu Efes'i mağlup etti
Karşıyaka, hazırlık maçında Fenerbahçe Beko'dan sonra Anadolu Efes'i de mağlup etti. İzmir temsilcisi, TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda güçlü rakibini 83-78'le geçti. Karşıyaka'nın yeni transferleri Russell, Webb ve McDermott önemli katkı sağladı.
İLKAN KARAMAN UNUTULMADI
Karşıyaka ve Anadolu Efes, Antalya'daki organizasyonda 8 Eylül Pazar sabaha karşı 34 yaşında trafik canavarına kurban giden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ı unutmadı. Maça, "Başımız sağolsun" yazılı üzerinde talihsiz basketbolcunun fotoğrafının yer aldığı siyah pankartla çıkan iki ekip, karşılaşma öncesinde İlkan Karaman için saygı duruşunda bulundu. İlkan Karaman, 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında Karşıyaka formasını giymişti.