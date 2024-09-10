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Karşıyaka, hazırlık maçında Anadolu Efes'i mağlup etti

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Karşıyaka, hazırlık maçında Fenerbahçe Beko'dan sonra Anadolu Efes'i de mağlup etti. İzmir temsilcisi, TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda güçlü rakibini 83-78'le geçti. Karşıyaka'nın yeni transferleri Russell, Webb ve McDermott önemli katkı sağladı.

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalayacağı yeni sezon öncesi çok iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka, hazırlık maçlarında Fenerbahçe Beko'dan sonra Anadolu Efes'i de mağlup etmeyi başardı. Antalya'da TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'na katılan İzmir temsilcisi ilk sınavında güçlü rakibini 83-78'le geçti. Karşıyaka'da yeni transferlerden Russell 16, Webb ve McDermott 13'er, Jefferson 11 sayı attı. Şimdiye kadar çıktığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet alıp yalnız Darüşşafaka'ya tek sayı farkla yenilen yeşil-kırmızılı ekip, Antalya'daki turnuvanın son maçında yarın saat 15.30'da Galatasaray'la rakip olacak.

İLKAN KARAMAN UNUTULMADI

Karşıyaka ve Anadolu Efes, Antalya'daki organizasyonda 8 Eylül Pazar sabaha karşı 34 yaşında trafik canavarına kurban giden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ı unutmadı. Maça, "Başımız sağolsun" yazılı üzerinde talihsiz basketbolcunun fotoğrafının yer aldığı siyah pankartla çıkan iki ekip, karşılaşma öncesinde İlkan Karaman için saygı duruşunda bulundu. İlkan Karaman, 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında Karşıyaka formasını giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Karşıyaka Basketbol Güncel İzmir Spor

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