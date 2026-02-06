Haberler

Karşıyaka, Hamza Küçükköylü ile Sözleşmeyi Sonlandırdı

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, devre arasında kadro dışı bıraktığı golcü oyuncu Hamza Küçükköylü'nün sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı. Hamza, geçen sezon 12 maçta 2 gol ve 2 asist yapmıştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattındaki Karşıyaka devre arasında kadro dışı bıraktığı golcü Hamza Küçükköylü'nün sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı. Sezon başında eski başkan Azat Yeşil'den ev ve peşinat alan Hamza kalan alacaklarını bırakarak ara transfer döneminin son gününde bonservisini aldı. İkinci yarıda oynanan 4 maçta kadroya alınmayan Hamza sezonun ilk yarısında 12 maçta 2 gol atıp 2 asist yapmıştı. Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen yedek kalan Hamza, 8 futbolcunun bahis soruşturmasında ceza aldığı dönemde ilk 11'de görev almıştı.

