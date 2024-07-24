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Karşıyaka, genç oyuncularla güçlendi

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Karşıyaka, genç orta saha oyuncusu Aygün Özışıkyıldız ve sağ bek Kadir Bakırtaş ile sözleşme imzaladı. Takım, iç saha maçlarının oynanacağı Alsancak Stadı'ndaki locaları da satışa çıkardı.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı adayı olmak isteyen Karşıyaka, hafta başında genç kontenjanı için anlaştığı Bandırmaspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Aygün Özışıkyıldız'la resmi sözleşme imzaladı. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan futbolcu resmen Karşıyakalı oldu. Sol kanatta da oynayan Aygün, geçen sezon Bandırmaspor'da hem A takım hem U19 kadrosunda yer aldı. Kaf-Kaf'ın kulübüyle el sıkıştığı Trabzonspor'un 22 yaşındaki sağ beki Kadir Bakırtaş da sözleşme imzalamak için İzmir'e geldi. Defansın sağının yanı sıra stoper ve ön libero olarak görev yapabilen, Yomraspor, Karaman FK ve Çankaya FK'da kiralık olarak forma giyip, Karaman'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşayan Kadir takıma katılacak. Yeşil-kırmızılılarda yönetim iç saha maçlarının oynanacağı Alsancak Stadı'ndaki locaları da satışa çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Alsancak Stadı Karşıyaka Spor Güncel Haberler

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