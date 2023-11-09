Karşıyaka, galibiyet serisine devam etmek istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste oynadığı 2 maçta galip gelemeyen Karşıyaka, yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Ligde liderlikten dördüncü sıraya gerileyen takım, devre arasına kadar kalan 6 maçta maksimum puanı toplayarak ilk yarıyı zirvede bitirmeyi hedefliyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste oynadığı 2 maçta galip gelemeyerek bay takım olarak geçirdiği haftada liderlikten inip puan tablosunda dördüncü sıraya gerileyen Karşıyaka, yeni bir galibiyet serisi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk hedeflediği sezona 3'te 3'le başlayıp dördüncü haftada Turgutluspor'a mağlup olduktan sonra Batman Petrolspor ve Ergene Velimeşespor'u da art arda yenen Kaf-Kaf, son iki maçında Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilerek, Elazığspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

İzmir temsilcisi bu sınavlarda ligde ilk kez üst üste 2 hafta puan kaybetti. Ligde bu hafta pazar günü Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ne konuk olduktan sonra evinde Kelkit Hürriyatspor'u ağlayıp, ardından şu an lider durumda olan Efeler 09 SFK'yla deplasmanda karşılaşacak Kaf-Kaf, devre arasına kadar kalan 6 maçta maksimum puanı toplayarak ilk yarıyı zirvede bitirmeyi hedefliyor.