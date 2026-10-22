Karşıyaka, Fenerbahçe maçında 5 buçuk ay sonra taraftarıyla buluşacak

KARŞIYAKA, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü ezeli rakiplerinden Fenerbahçe Tarfin'i ağırlayacak. İzmir ekibinin 5 buçuk ay sonra ilk kez taraftarıyla buluşacağı maçta biletler satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü.

Yeşil-kırmızılılarda dün saat 19.12'de öğrenci 300, tam 750, VIP 5 bin-7 bin ve 10 bin, saha kenarı 25 bin TL'den satışa çıkan biletlerden kısa sürede yalnız platin ve saha kenarı koltuklar kaldı. EuroLeague'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle yenip evindeki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Kaf-Kaf geçen sezon aldığı ceza nedeniyle bu yıl ilk iki iç saha maçını boş tribünler önünde oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı