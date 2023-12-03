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Karşıyaka evinde berabere kaldı

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Karşıyaka, düşme hattında bulunan Kemerkent Bulvarspor ile evinde 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Karşıyaka 4. sıraya geriledi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Murat Kasap, Yiğit Çam, Miraç Berk Kölemen

KARŞIYAKA: Haydar - Cenk Ahmet, Ömer Alper, Alpay, Ferdi, Sefa (Dk. 84 Emre Keleşoğlu), Barış, Mustafa Durgun (Dk. 57 Hakan), Enes Nalbantoğlu, Adem Büyük (Dk. 73 Berat), Yasin Ozan

KEMERKENT BULVARSPOR: Furkan Yardım - Oğuzcan, Yunus (Dk. 77 Barışcan), Anıl Emre, Osman (Dk. 88 Ayberk), Birhan, Emin Kaan, Berkay (Dk. 89 Furkan Çetinkaya), Vural, Doğukan (Dk. 58 Furkan Çölik), Yiğit

SARI KARTLAR: Vural, Oğuzcan, Barışcan (Bulvarspor), Sefa, Alpay ( Karşıyaka )

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka üst üste 2 galibiyetin ardından evinde düşme hattında son sıradaki Kemerkent Bulvarspor ile berabere kalıp fırsat tepti: 0-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda tabelayı değiştemeyen Karşıyaka, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kazandığı haftada 23 puanda kalarak dördüncü sıraya geriledi.

Karşıyaka'da geçen hafta deplasmanda 3-2 kazanılan Efeler 09 SFK maçından farklı olarak ilk 11'de ileri uçta 2 değişiklik vardı. Maçtan 1 gün önce sakatlanıp kadrodan çıkartılan Fatih Taşdelen ve Aydın 11'de oynamasına rağmen devre arasında oyundan alınınca antrenmanlara çıkmayıp takımdan ayrılmak istediğini bildiren Emre Gemici'nin yerine Efeler'e 2 gol atan Yasin Ozan ile cezası biten Adem Büyük ilk 11'de sahaya çıktı. Emre Gemici kadroda yoktu.

1'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Karşıyakalı Enes'in şutu kaleci Furkan'da kaldı.

10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet'in ortasına Yasin Ozan'ın kafa şutu auta çıktı.

12'nci dakikada ev sahibinde Mustafa Durgun'un karşı karşıya şutunu kaleci Furkan ayaklarıyla çıkardı.

45'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Cenk Ahmet'in kullandığı serbest vuruş yan direkten döndü.

64'üncü dakikada kornerden gelen topta arka direkte Karşıyakalı Barış kale önünde bomboş pozisyonda topu üstten auta attı.

Maç başladığı gibi golsüz bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasin Ozan Cenk Ahmet Karşıyaka Alsancak Futbol Spor Güncel Haberler

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