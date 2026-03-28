Karşıyaka ile Eskişehirspor final gibi maçta

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'u garantileyen Karşıyaka yarın normal sezonun finali gibi mücadelede ikincilik için çekiştiği Eskişehirspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta 59 puanla üçüncü sıradaki Karşıyaka üst üste 6 galibiyet aldı. Eskişehirspor ise yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle Kaf-Kaf'ın 4 puan üzerinde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu mücadeleyi kazanan takım bitime 3 maç kala grup ikinciliği ve Play-Off'ta saha avantajı için büyük fırsat yakalayacak. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Eskişehirspor 3-0 kazanırken, Karşıyaka bu maçta ilk yenilgisini almıştı. İki farklı branşta iç sahada önemli müsabakalara çıkacak Karşıyaka'nın futboldaki Eskişehirspor randevusu ile Basketbol Süper Ligi'ndeki Mersin Spor mücadelesinin saatleri kesişecek.

