Karşıyaka, eski teknik direktörüne karşı telafi arıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 3 galibiyetle başladıktan sonra evinde Turgutluspor'a mağlup olarak liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Karşıyaka, bu hafta eski teknik patronu Mesut Toros'un çalıştırdığı Batman Petrolspor önünde telafi arayacak. Kaf-Kaf, 2018-2019 sezonunda takıma Play-Off yarı finali oynatan tecrübeli teknik adama ilk kez rakip olacak. Bu sezon başında 2'nci Lig'de Nazilli Belediyespor'dan ayrılıp ligin başlamasına günler kala Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Doğu ekibinin dümenine geçen Mesut Toros, takımıyla 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

8 Ekim Pazar akşamı oynanacak maçta Batman'ı deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Karşıyaka, hem önemli rakibiyle puan tablosunda arasındaki farkı açmaya hem de eski teknik direktörüne üstünlük sağlamaya çalışacak. Aynı gruptaki Elazığspor ise evindeki Batman Petrolspor beraberliği sonrası yine Karşıyaka'nın eski teknik direktörlerinden olan Selahaddin Dinçel'le yollarını ayırdı.