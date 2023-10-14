Karşıyaka, Ergene Velimeşespor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Karşıyaka liderlik için, Ergene Velimeşespor ise düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Ergene Velimeşespor'u konuk edecek.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mersin bölgesinden Burak Filik yönetecek. Yardımcılıklarını Selçuk Kaplan ve Mehmet Ali Çetin yapacak. Dördüncü hakem ise Fırat Kaçmaz olacak.

Karşılaşma öncesinde Karşıyaka 12 puanla zirvede yer alırken Ergene Velimeşespor ise 4 puanla düşme hattının bir üst basamağı olan 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleden 3 puan alarak liderliğini sürdürmek isterken konuk ekip Tekirdağ temsilcisi ise alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, bu sezon taraftarının önünde oynadığı lig maçlarında 1 kez kazanırken 1 kez de kaybetti. - İZMİR