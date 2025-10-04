Karşıyaka, Ege Derbisinde Merkezefendi'yi Ağırlayacak

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Ege derbisinde yarın Karşıyaka sezonun evindeki ilk maçında Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam bilet 500 TL, öğrenci 250 TL olarak açıklandı. Aylar sonra taraftarıyla buluşacak Karşıyaka geçen yılki as oyuncularından Mert Celep dışında tamamen yenilediği kadrosuyla sezona İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'a 85-73 yenilerek başladı. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise ilk hafta Bursaspor'u 75-65 yenerken ligdeki beşinci yılında ilk kez açılış maçını kazanmayı başardı.

KARŞIYAKA'DAN ÇİFTE TRANSFER

Ligin ilk haftasında hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka kadrosunu iki oyuncuyla daha takviye etti. Kaf-Kaf, yedinci yabancı olarak 29 yaşında, 1.98 boyundaki şutör guard Cameron Young'u aldı. Cameron Young geçen sezonu Lübnan ekibi Central Club'da tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip altyapısından çıkıp son olarak Türkiye Basketbol Ligi'nde Ankaragücü forması giyen guard Serkan Menteşe'yi de 12 yıl sonra yuvaya döndürdü. 2013 yılında Karşıyaka'dan ayrılan 34 yaşında, 1.83 boyundaki Serkan kariyerinde Petkimspor, Afyon Bld, Best Balıkesir, Merkezefendi gibi birçok kulüpte forma giydi. Karşıyaka ikilinin imzasıyla toplamda 12 transfer gerçekleştirdi.