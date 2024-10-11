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Karşıyaka, Dış Sahada Yüzde Yüz Başarı ile Yoluna Devam Ediyor

Karşıyaka, Dış Sahada Yüzde Yüz Başarı ile Yoluna Devam Ediyor
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon dış sahadaki maçlarında kalesini gole kapatan Karşıyaka, 2 maçı da kazanarak dikkatleri üzerinde topladı. Hedefi şampiyonluk olan yeşil-kırmızılılar, Kuşadaspor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon oynadığı 2 dış saha maçında da kalesini gole kapatmayı başaran Karşıyaka, bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, iç ve dış sahada gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evinde oynadığı maçlarda Kırşehir FSK ile berabere kalan ve 23 Elazığspor'la Bornova1877'yi mağlup eden İzmir ekibi, taraftarının önünde şu ana kadar toplayabileceği 9 puanın 7'sini toplamayı başardı. Dış sahada ise kusursuz bir performans sergileyen Karşıyaka, oynadığı iki maçta da Bulvarspor ve Artvin Hopa'yı mağlup ederek 6 puan topladı. Bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandıran yeşil-kırmızılılar, kalesini ise gole kapatmayı başardı.

13 Ekim Pazar günü Kuşadaspor'a konuk olacak olan Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek dış sahadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Yeşil-kırmızılılarda geçtiğimi hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Hakan Barış, bu müsabakada forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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