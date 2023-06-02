Karşıyaka'da Yönetim Krizi: Ünlü Teknik Direktör ve Oyuncular İsim Vermeye Başladı

Karşıyaka'da yönetime olağanüstü seçimli kongre kararı alınması için çağrı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, ünlü teknik direktör Samet Aybaba ve Süper Lig tecrübeli oyuncular Yasin Öztekin, Tarık Çamdal, Mustafa Yumlu gibi isimlerle temasa geçti. Başkan Turgay Büyükkarcı da futbol şubesini güçlendirmeye çalışıyor.

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'da yönetime olağanüstü seçimli kongre kararı alınması için çağrı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, şimdiden Türkiye'nin en ünlü teknik direktörlerinden Samet Aybaba ve Süper Lig tecrübeli oyuncular Yasin Öztekin, Tarık Çamdal, Mustafa Yumlu, Hakan Çinemre gibi isimlerle temasa geçerken, Başkan Turgay Büyükkarcı da futbol şubesini güçlendirmeye çalışıyor.

Yıllardır TFF 3'üncü Lig'den kurtulamayan futbol takımı nedeniyle büyük eleştiri alıp istifaya davet edilen Büyükkarcı, şube yönetimini emanet etmek istediği isimlerle yemekte bir araya geldi. Büyükkarcı, şube yönetimine girmeleri için Tayfun Yelkenbiçer ve Mustafa Özçakar'ın yanı sıra eski yöneticilerden Osman Dal, Ayhan Gültekin ve Mehmet Peköz'e de teklif götürdü. Eski yöneticilerin görevi kabul etmek için öncelikle yeni sezon futbol takımı bütçesinin belli olmasını istedikleri, işin finansmanının önemli olduğuna vurgu yaptıkları öğrenildi.