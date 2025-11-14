Karşıyaka'da Yeni Başantrenör: Candost Volkan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevine Candost Volkan getirildi.

Kulübün açıklamasında, "Kariyerine TED Ankara Kolejililer Basket'te başlayan, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'da yardımcı antrenörlük yapan ve son olarak bu sezonu Yalovaspor Basketbol'da başantrenör olarak tamamlayan Candost Volkan, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Candost Volkan'ın Karşıyaka'mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyor, kendisine 'hoş geldin' diyor ve birlikte büyük hedeflere ulaşmayı diliyoruz." denildi.

İzmir temsilcisi, 8 Kasım'da başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırmıştı.