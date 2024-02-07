Karşıyaka'da Yasin Ozan İç Saha Gol Orucunu Bozdu

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçını kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Karşıyaka'da sezonunun ilk yarısında tüm gollerini deplasmanda atarak iç sahada suskun kalan Yasin Ozan açıldı. İlk yarıda rakip fileleri 7 kez sarsıp takımın en skorer ismi olan 32 yaşındaki gurbetçi santrfor tüm golleri dış sahada kaydedip İzmir'de çıktığı 7 maçta hiç skor üretemedi. İç sahada 18 Kasım'daki 1954 Kelkit Belediye spor maçında penaltı da kaçıran Yasin, sonraki hafta en önemli rakiplerden Efeler 09 SFK'ya deplasmanda sonradan oyuna girip 2 gol atarak galibiyeti getirdi.

İkinci yarıya ise bambaşka başlayan tecrübeli golcü Alsancak Stadı'nda oynanan iki maçı da boş geçmedi. Devrenin ilk haftasında içerde Eynesil Belediye spor'a takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan Yasin, geçen hafta 3-0'lık maçta Pazar spor ağlarını da sarstı. İç sahadaki gol orucunu bozan Yasin Ozan toplamda 9 gole ulaşarak takımın en skoreri olmayı sürdürdü. Grupta cumartesi günü en yakın rakiplerinden Turgutlu spor'la deplasmanda oynayacağı zirve yolundaki çok kritik maça hazırlanan Karşıyaka'da yönetim, 17 Şubat'ta İzmir'de lider Batman Petrol spor'la yapılacak maçın akşam saatlerine alınması için girişimlere başladı.

BÜLENT ZEREN ANILANACAK

?Türkiye'nin ilk ve en önemli spor hekimlerinden olan Opr. Dr. Bülent Zeren, ölümünün dördüncü yılında anılacak. Zeren anısına yarın saat 18.00'de Çatı Bostanlı'da söyleşi düzenlenecek. Hayatının 30 yılını Karşıyaka'ya adayan ve Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi'nin kurucularından olan Bülent Zeren, Araştırmacı-Yazar Bedri Cumhur Doğu'nun moderatörlüğünde, ortopedi ve travmatoloji alanının duayen isimlerinden Prof. Dr. Veli Lök ve Karşıyaka efsanelerinden teknik direktör Hüseyin Hamamcı'nın konuşmacı olarak katılacağı, "Anılarla Bülent Zeren" seminerinde anılacak. Bedri Cumhur Doğu, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleşecek söyleşiye tüm İzmirlilerin davetli olduğunu söyledi.